Millionenpleite eines bekannten Drei-Hauben-Restaurants

„Gönnen Sie sich eine weinreiche Rundreise in unserer Weinbar, im stimmungsvollen Erker des Restaurants. Ausgehend von Österreich ĂŒber Deutschland, Frankreich, Italien und dem Rest der „alten Welt" warten 250 Weine auf Sie, 40 davon auch gerne glasweise. Egal ob konventionell oder naturverliebt, bei uns findet jeder Gaumen seinen geeigneten Wein - sofern er mit unserer Weinphilosophie Eins ist“, heißt es auf der Homepeage. "Die bio/biodynamische Vision und ihre Umsetzung vom Weingarten bis in die Flasche ist der Ausgangspunkt unserer Philosophie. Wir wollen die Charakteristik des Jahrganges, geprĂ€gt durch das Terroir und das vorherrschende Mikroklima, in unserem Glas riechen und schmecken - und dies ĂŒber viele Jahre hinaus, vom selben Anbaugebiet, vom selben Winzer, von derselben Riede!“

Die Rede ist von der Sattlerei Gastronomie GmbH, Betreiberin des gleichnamigen Lokals, in der Wiener Heinestraße. Sie hat laut KSV1870 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beim Handelsgericht Wien beantragt. Das Verfahren wurde bereits eröffnet. Das Unternehmen hat rund 1,6 Millionen Euro Schulden.