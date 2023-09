Millionenpleite eines namhaften Herstellers von Fahrzeuganhängern

„Bereits 1971 wurde mit der Produktion von landwirtschaftlichen Maschinen und Equipment in Köflach begonnen, wobei in weiterer Folge das Produktportfolio ständig ausgebaut wurde. Mit dem ging auch eine laufende Erweiterung der Produktionsstätten einher. Seit Beginn der 1990er Jahre expandierte man europaweit. Im Jahr 2005 erfolgte eine Eröffnung einer Produktion in der Slowakei, 2011 wurde das Headquarter und die Produktion in Traboch eröffnet. Im Jahr 2014 erfolgte letztlich die Zusammenlegung der Produktion von Köflach und Traboch", so der AKV

Der Unternehmensgegenstand ist die Produktion, der Vertrieb und Handel mit Fahrzeuganhängern. Das Produktportfolio umfasst Pritschenanhänger, Uploader, Kippanhänger, Motorradtransporter, Fahrzeugtransporter, Viehtransporter, Bootsanhänger, Faltanhänger und eine Vielzahl von Spezialfahrzeugen.

Über das Vermögen der Pongratz Trailer-Group GmbH mit Sitz in Traboch die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung beantragt. 54 Mitarbeiter sind laut Creditreform und AKV von der Pleite betroffen.