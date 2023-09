Millionenpleite eines Motorrad- und E-Bike-Händlers

"Bei der Antragstellerin handelt es sich um eine im Jahr 1980 gegründete Gesellschaft mit Betriebsstätten in Italien, Spanien, Belgien, Deutschland und Frankreich. Die Antragstellerin beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Import und den Vertrieb von Produkten in den Bereichen „Mobility“ sowie „Smart Products“. Dabei werden Eigenmarken sowie Vertriebsmarken vertrieben". so der AKV. Sie ist Importeur zahlreicher Motorradfabrikate wie Royal Enfield und Markeninhaber von Brixton Motorcycles, Malaguti und Montron.

Dieser Vertrieb erfolgt einerseits über Handelsketten wie zum Beispiel Lidl, Hofer, und Hervis und andererseits bei E-Bikes über das eigene Händlernetz der Antragstellerin. Weiters hält die Antragstellerin diverse Beteiligungen an den Gesellschaften der „Kirschenhofer-Gruppe“."

Die Rede ist von der österreichische KSR Group mit Sitz in Gedersdorf. Sie hat am 6. September am Landesgericht Krems ein gerichtliches Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Das Unternehmen beschäftigt laut AKV und KSV1870 insgesamt 220 Dienstnehmer. Davon 173 in Österreich,13 in Deutschland, 15 in Italien, 2 in Frankreich, 12 in Spanien, 4 in Belgien und 1 in den Niederlanden.