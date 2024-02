Millionenpleite eines bekannten Schmuck- und Uhrenhändlers mit 34 Filialen

Die Rede ist ALPHAGOLD Schmuck- und Uhrenvertriebsgesellschaft m.b.H. am Landesgericht Linz die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragt hat. Von der Insolvenz sind laut Creditreform und KSV1870 rund 108 Dienstnehmer und rund 160 Gläubiger betroffen.

Das Unternehmen blickt auf eine 33-jährige Geschichte zurück. Der Fokus stand bis dato im stationären Einzelhandel für Schmuck und Uhren mit aktuell 32 Filialen in Österreich und zwei Filialen in Deutschland. Sie betreibt unter der Marke „LE CLOU“ und „Juwelier Reiter“ werden Verkaufsflächen an Hochfrequenzstandorten in Shoppingcentern bearbeitet.