Millionenpleite eines Nonfood-Händlers

„Seit dem Gründungsjahr 2008 sind wir als Importeur und Großhändler für Waren aller Art tätig. Unser Logistikcenter in Ried im Innkreis bietet ein modernes Hochregallager mit einer Kapazität für 2.000 Paletten, von hier aus bedienen wir unsere Kunden in Österreich und dem benachbarten Ausland. Weiters versenden wir tausende Pakete im Jahr über unsere hauseigene DPD-Anbindung“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Wir bieten eine langjährige internationale Handelserfahrung im Nonfood-Bereich – durch unsere engen Kontakte zu Produzenten vor allem im asiatischen Raum sowie unser Buying-Office in Hongkong können wir kundenspezifische Lösungen oder gerne auch ein Full-Service offerieren.“

Die Rede ist von der MAPE Distribution & Logistik GmbH mit Sitz in Ried und Linz. Laut Creditreform und KSV1870 wurde ein Insolvenzverfahren beantragt. Das Unternehmen betreibt einen Großhandel mit Promotion- und Messeprodukten, darunter sind Isolierflaschen, Kochgeschirr, diverse Pfannenserien, Messerserien und Reisekoffer sowie Schneidbretter und Kissen.