Millionenpleite eines bekannten 4-Sterne-Superior-Hotels

„Bereits bei der Anreise zu unserem exklusiven Refugium steigt mit jedem zurückgelegten Höhenmeter die Vorfreude auf eine Auszeit der Extraklasse. Eingebettet in einer Ruhelage zwischen den imposanten Gipfeln der Ötztaler Alpen, angeschmiegt an einen herrlich duftenden Zirbenwald und umgeben von unberührter Natur – unsere idyllische Ruhe-Oase liegt inmitten von Obergurgl und Hochgurgl!“, heißt es auf der Firmen-Hompage.

Und weiter heißt es: „Unsere gelebte Gastlichkeit und Herzlichkeit garantieren in Kombination mit dem liebevoll designten Interieur ein einmaliges Wohlfühlerlebnis für Adults Only! Das Ambiente unserer stilvoll eingerichteten Zimmer und Suiten ist der Inbegriff der Wohnlichkeit und wird nur noch durch das grandiose Bergpanorama getoppt. Perfekt zum Abschalten, kuscheln und träumen!“

Die Rede ist von der Mühle Hotellerie GmbH mit Sitz in Obergurgl. Über ihr Vermögen wurde am Dienstag aufgrund eines Eigenantrages ein Konkursverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet. Das bestätigt Venka Stojnic von Creditreform dem KURIER. Nach der Wintersaison werden nur acht Mitarbeiter beschäftigt. Die Mühle Hotellerie GmbH betreibt in Obergurgl das 4-Sterne-Superior-Hotel Mühle Resort.