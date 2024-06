Millionenpleite eines großen Reisekonzerns: Urlauber bangen um Heimflug

Erholt hat sich FTI nicht mehr. Zwar hat der Reiseveranstalter im Geschäftsjahr 2021/22 laut Creditreform 3,76 Milliarden Euro umgesetzt, aber der Jahresverlust betrug 158,36 Millionen Euro. Im Geschäftsjahr 2022/23 betrug der Umsatz 4,1 Milliarden Euro, die Höhe des Verlusts ist (noch) nicht bekannt. Erst im heurigen April wurde mitgeteilt, dass ein Konsortium um den US-Finanzinvestor Certares für einen Euro die gesamten Anteile an der FTI Touristik übernimmt und 125 Millionen Euro frisches Kapital zuschießen will.

Die Geschäftslage verschlechterte sich weiter. „Seitdem sind jedoch die Buchungszahlen trotz der positiven Nachrichten deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Hinzu kam, dass zahlreiche Lieferanten auf Vorkasse bestanden haben“, heißt es in einer Aussendung am Montag. „In der Folge kam es zu einem erhöhten Liquiditätsbedarf, welcher bis zum Closing des Investorenprozesses nicht mehr überbrückt werden konnte.“ Die Rettung von FTI war somit gescheitert. In weiterer Folge hat das Unternehmen „Insolvenzanträge auch für vier weitere Konzerngesellschaften eingebracht, weil diese aus rechtlichen Gründen erforderlich geworden“ seien.

Zweigstelle in Linz

„In Zusammenarbeit mit dem noch zu bestellenden (vorläufigen) Insolvenzverwalter wird in den kommenden Tagen an einem Konzept zur fortlaufenden Information der betroffenen Reisenden und operativen Umsetzung der notwendigen Maßnahmen gearbeitet“, heißt es weiter. In Österreich betreibt FTI in Linz eine Niederlassung mit 70 Mitarbeitern.