Millionenpleite einer bekannten Photovoltaik-Firmen-Gruppe

„Unser erfahrenes Team von Spezialisten für Beratung, Planung und Errichtung von Photovoltaik- und Speicheranlagen kombiniert profundes Know-how in der Energiewirtschaft mit Synergien innerhalb der suntastic.solar Gruppe. So können wir unseren Kunden maßgeschneiderte und effiziente Energielösungen anbieten. Wir freuen uns darauf, Ihr Projekt vom ersten Kennenlernen bis zur Inbetriebnahme zu begleiten und zum Erfolg zu führen! Unser Projektablauf gliedert sich dabei in folgende 4 Phasen: Projektplanung, Genehmigung, Förderung und Umsetzung“, heißt es auf der Firmen-Homepage. Angefangen bei der Auswahl des geeigneten Standorts bis hin zur Wahl der optimalen Produkte. Unsere Experten:innen helfen Ihnen, die richtige Entscheidung zu treffen.“

„Neben unserer Tätigkeit als Großhändler ist es uns gelungen, das größte Netzwerk an Photovoltaik-Spezialisten in Österreich aufzubauen und suntastic.solar zu einer der bekanntesten heimischen Marken im Bereich Erneuerbarer Energien zu machen. Angefangen von der Planung, über die verwendeten Komponenten bis hin zur Montage kann sich jeder Kunde auf höchste Qualität und beste Betreuung durch unsere Partner verlassen“, wird Geschäftsführer Markus König auf der Firmen-Homepage zitiert.

Die Rede ist von der suntastic.solar Holding GmbH mit Sitz in Bisamberg (NÖ). Über ihr Vermögen wurde laut KSV1870 ein Sanierungsverfahren am Landesgericht Korneuburg eröffnet. 45 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.

Auch die suntastic.solar Handels GmbH ist pleite. Sie hat ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. 80 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen.