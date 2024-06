Bittere Pleite einer Unternehmensberatung

„Wir tauchen in die DNA von Unternehmen unterschiedlichster Größe ein - wir analysieren, wie Teams zusammenarbeiten, ob das Geschäftsmodell noch aktuell ist oder welche Tätigkeiten und Schnittstellen ineinandergreifen. Ob Automobilbranche oder Sportverein, klassisch oder agiles Setup - wir bringen Prozesse, Methoden, Tools und die Organisation in die Zukunft“, heißt es auf der Homepage der deutschen Mutter-Firma ACHTZIG20 GMBH mit Sitz in Ingolstadt. „Be connected. Be unique. Be social. Wir vereinen für euch die On- und Offline-Welt: Durch übergreifende Kommunikationsansätze entwickeln wir gemeinsam mit Dir individuelle Marketing-Strategien. Wir bieten kreative, flexible und zielgruppenorientierte Lösungen und unterstützen bei der Umsetzung.“

Doch nun ist die Österreich-Tochter ACHTZIG20 Austria GmbH mit Sitz in Wien gestrauchelt. Das Unternehmen, das 17 Mitarbeiter beschäftigt, hat laut Creditreform ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt.

Zur Erklärung: Über das Vermögen der Mutterfirma Achtzig20 GmbH wurde vom Amtsgericht Ingolstadt zu GZ IN 259/24 am 3. Juni 2024 ein vorläufiges Insolvenzverfahren eröffnet.