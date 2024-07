Bittere Pleite eines bekannten China-Restaurants

„Ganz einfach! Sie nehmen sich einen Teller und gehen zu unserem Buffet. Dort nehmen Sie sich einfach worauf Sie gerade Lust haben. Diesen Vorgang können Sie nach Belieben wiederholen. Sie müssen nicht warten, wie es bei Running Sushi der Fall ist, und brauchen auch keine Angst zu haben, dass die Person am Tisch davor Ihnen Ihr Lieblingssushi wegschnappt. Sollten Sie jedoch am Tisch bleiben wollen, so haben wir für Sie auch eine Speisekarte, wo Sie die einzelnen Gerichte bestellen können“, heißt es auf der Homepage des Restaurants. „Das “All You Can Eat Sushi“ in Wien erfreut sich einer großen Beliebtheit und wir sind sehr glücklich darüber, Ihnen diese japanische Spezialität, in voller Frische, bei uns anbieten zu können.“

Über das Vermögen der SANYUAN Restaurantbetriebs GmbH wurde heute aufgrund eines Eigenantrages ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Handelsgericht Wien eröffnet.

Sie wurde 2009 gegründet und ist Betreiberin des China-Restaurants „Lucky Wok“ in der Wagramer Straße 198B, 1210 Wien. 25 Mitarbeiter werden beschäftigt. Das bestätigt Venka Stojnic von Creditreform dem KURIER.