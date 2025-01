Wem gehören eigentlich die Optikerketten?

Wutscher wurde 1966 im steirischen Eisenerz von Fritz Wutscher gegründet und ist bis heute gänzlich im Eigentum dessen Sohnes, der ebenfalls Fritz Wutscher heißt. Mittlerweile führen Alexandra Wutscher-Hold und Fritz Wutscher Junior die Geschäfte in dritter Generation. Das Unternehmen, das heute in Graz sitzt, betreibt österreichweit mehr als 110 Filialen und beschäftigt rund 800 Mitarbeiter. Der jährliche Umsatz liegt bei rund 100 Millionen Euro.

Die heimische Optikerbranche wird dominiert von ein paar wenigen großen Unternehmen. Wer steht hinter den bekannten Firmen und welche davon sind bis heute in österreichischer Hand? Ein Überblick über die heimischen Optiker:

Fielmann

Fielmann wurde 1972 im deutschen Cuxhaven gegründet und ist seit 1999 in Österreich tätig. Das Unternehmen betreibt hierzulande 44 Filialen mit mehr als 800 Beschäftigten. Fielmann ist außerdem in mehreren europäischen Ländern und in den USA tätig. Insgesamt gehören zum Unternehmen 1.086 Standorte (inklusive Franchise und Industrie) und weltweit mehr als 23.000 Mitarbeiter. Der Gesamtumsatz des Konzerns lag 2023 bei 2,27 Milliarden Euro.

Pearle

Pearle (ehemals Revue Augenoptik) gehört heute zur niederländischen Grandvision-Gruppe, die eigenen Angaben zufolge mit mehr als 7.000 Optikerfachgeschäften in mehr als 40 Ländern Weltmarktführer im Optikhandel ist. Diese Gruppe gehört wiederum seit 2021 mehrheitlich zum französischen Essilor-Luxottica-Konzern. In Österreich betreibt das Unternehmen 130 Geschäfte mit 700 Mitarbeitern. Rund jede vierte Filiale des Optikers wird von einem Franchisepartner betrieben.

United Optics

United Optics ist ein Zusammenschluss von Optikern in Österreich und Deutschland. Die Kette wurde 1993 gegründet und umfasst heute 37 Betriebe mit insgesamt 88 Standorten. Die österreichische Gesellschaft steht im geteilten Eigentum von 15 verschiedenen Optikerbetrieben. Diese sind jeweils als Klein- bzw. Familienunternehmen in ihrer Region stark verankert.