Die italienische Modeschöpferin Rosita Missoni ist am Donnerstag im Alter von 93 Jahren gestorben. Die für ihre Strickwarenfirma bekannte Designerin machte farbenfrohe Zickzackmuster aus Wolle zur Mode.

Rosita Missoni wurde in Golasecca in der Lombardei in einer Familie von Textilhandwerkern geboren und blieb der Gegend stets verbunden. Zusammen mit ihrem Mann Ottavio, den sie 1953 heiratete und der 2013 verstarb, gründete sie die berühmte Marke Missoni und führte sie zum internationalen Erfolg. Bunte Farben waren schon immer das Markenzeichen des Hauses. Sie machten die Kleidung und Accessoires der Marke Missoni in den Schaufenstern der Ateliers in Mailand, Paris, London oder New York sofort erkennbar.