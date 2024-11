Modedesigner im Alter von 63 Jahren verstorben

Das bestätigte der Vorsitzende des Verbands Modedesign-Rat Indiens (FDCI), Sunil Sethi , den indischen Nachrichtenagenturen PTI und ANI. "Wir versuchen, die Details für die Einäscherung am Samstag auszuarbeiten", sagte er PTI. Bal war einer der Mitbegründer des Verbands.

Der Verband trauere um den legendären Designer, schrieb FDCI in den sozialen Medien. Bal sei für seine "einzigartige Mischung traditioneller Muster mit moderner Sensibilität" bekannt gewesen. Er habe die indische Mode neu definiert . Laut dem indischen Sender NDTV hatte Bal im Oktober seinen letzten Auftritt bei einer Modenschau.

Mehrfach ausgezeichnet

Bal, von seinen Freunden auch Gudda genannt, galt als Ikone der indischen Modewelt. Zahlreiche seiner Kundinnen und Kunden kamen aus der heimischen Unterhaltungsbranche, aber auch für internationale Filmstars wie etwa Uma Thurman und Cindy Crawford hatte er nach Berichten des Magazins The Business of Fashion Kleider entworfen. Er wurde in seiner Heimat mehrfach ausgezeichnet.