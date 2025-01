Getötet: Autofahrerin übersah im Bezirk Weiz einen Fußgänger

Am Silvesterabend ist es in der Steiermark zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Eine 25-jährige Autofahrerin übersah am Dienstag laut Aussendung der Polizei auf der Wechsel-Straße (LB54) im Bezirk Weiz einen querenden Fußgänger. Der daraus resultierende Aufprall war so stark, dass der 79 Jahre alte Mann noch am Unfallort starb.