Silvester mit Kind: Schöne Familienrituale zum Jahreswechsel

Momente sammeln

Ab dem Kleinkindalter – vor allem bei jenen Kindern, die gerne motorisch aktiv sind – lässt sich das alte Jahr mit Ritualen mit Bastelcharakter beschließen. Beliebt sind Dankbarkeitskerzen oder -gläser (siehe Infobox). "Beim Malen, Schreiben und Schnipseln kommt man wunderbar ins Gespräch." Es lohne sich, bei Kindern nachzufragen, was ihnen aus dem vergangenen Jahr in Erinnerung geblieben ist, welche Glücksmomente es gab, wofür sie dankbar sind. Was schön – und was vielleicht weniger angenehm war. "Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt", sagt Wekerle.

Netter Nebeneffekt: "Über unsere Kinder lernen auch wir Erwachsene oft Rituale wieder schätzen."