Ex-EU-Kommissar Hahn: "Ich war schon als Kind ein guter Kopfrechner“

Johannes Hahn: Vorschläge zu Beschlüssen zu machen und wenn die einmal getroffen sind, in die Realität umzusetzen, das nimmt die allermeiste Zeit in Anspruch.

KURIER: Was ist eigentlich die Hauptbeschäftigung eines EU-Budgetkommissars?

Der Wiener sprach mit dem KURIER über Erfolge und Mühen an der EU-Spitz e und was man für Leben und Überleben in Brüssel so brauch t.

Er hat für drei Kommissionspräsidenten in Brüssel gearbeitet: Als EU-Kommissar für Regionalpolitik unter José Manuel Barroso, für Nachbarschaftspolitik unter Jean Claude Juncker und zuletzt als Kommissar für Budget und Personal unter Ursula von der Leyen. Seit kurzem ist Johannes Hahn EU-Kommissar a.D. und wie er selbst sagt, „Herr über meine eigene Zeit“.

Man muss dabei 27 EU-Staaten und unter einen Hut bringen - und dazu noch das EU-Parlament. Das heißt, man muss ständig in die EU-Hauptstädte reisen und dort mit den Entscheidungsträgern reden, um für die Vorschläge der EU-Kommission zu werben. Das Anstrengendste dabei ist, dass man sich ständig wiederholt. Das fühlt sich oft an wie Wahlkampf. Man hält über Monate die gleiche Rede mit kleinen Abänderungen. Ich habe mir einmal als junger Mann gedacht: Das Letzte, das ich in meinem Leben machen will, ist multilaterale Politik – genau dort bin ich gelandet.

Warum ist gerade dieser Teil der Arbeit so aufwendig?

Ja, und dabei hat mir tatsächlich geholfen, dass ich schon als Kind, also in der Volksschule, ein guter Kopfrechner war. Schließlich muss auch ein EU-Budgetkommissar gewisse Angaben oder Vorschläge einem Check unterziehen, ob sie überhaupt plausibel sind. Natürlich sind an der Erstellung unserer Unterlagen für die Verhandlungen Dutzende Fachleute beteiligt. Aber meine Mitarbeiter haben immer unter großem Zeitdruck gearbeitet, so dass mir beim Drüberschauen dann meistens doch noch das eine oder andere aufgefallen ist. Das heißt also, Sie haben ihre Unterlagen zuletzt immer persönlich kontrolliert? Immer natürlich. Das war, glaube ich einer meiner Stärken. Ich bin gewissermaßen einer der wenigen Profiteure des traditionellen österreichischen Bildungswesens. Ich war in der Lage, all meine Briefings durchzuarbeiten, mir den Inhalt zu merken - wenn auch manchmal nicht allzu lange.



Waren es also Zahlen, über die Sie mit den Mitgliedsländern zu diskutieren hatten? Ich habe meine Materie gut beherrscht, aber als Kommissar geht es meist weniger um detaillierte Zahlen, sondern um die großen Linien. Da gibt es ja die sogenannten „Frugalen“, also die Sparmeister unter den EU-Staaten, Deutschland oder Österreich etwa. Da ging es dann wirklich um beinharte Diskussionen, wo kann eingespart, in welchen Bereichen dagegen sollte mehr ausgegeben werden. Da geht es dann weniger um Zahlen als um die politischen Schwerpunkte, die man setzen möchte. Letztlich ist ja ein Budget in Zahlen gegossene Politik. Was hilft, um diese Sparmeister zu überzeugen? Da ist es im richtigen Moment praktisch, die richtigen Zahlen, oder noch besser Zeitreihen, also Entwicklungen über Jahre parat zu haben. Etwa, dass gerade in den sparfreudigen Staaten die Gehälter der öffentlich Bediensteten stärker gestiegen sind als im EU-Durchschnitt. Bekommt man in all diesen Jahren eine Verhandlungsroutine – auch für die hartnäckigsten Fragen? Ich glaube, man kann mich mitten in der Nacht aufwecken und ich kann Ihnen freihändig sagen, wie sich jeder einzelne der 27 EU-Staaten bei der Debatte über eine bestimmte Frage zum EU-Budget verhalten würde. Das Wesentliche an einem Budgetvorschlag der EU-Kommission ist ja, dass alle 27 Kritik daran üben. Das alle 27 applaudieren, kann man vergessen. Ein Problem dagegen wäre, wenn die Hälfte den Vorschlag für gut hält - und die andere Hälfte für schlecht. Der beste Ausgangspunkt für Verhandlungen ist immer: Alle 27 sind unzufrieden. Dann kann man sie alle langsam an einen Kompromiss heranführen.

Fakten zum EU-Budget Verhandlungen: Da die Verhandlungen über das längerfristige Budget der EU Jahre dauern, ist der Anfang dieser Verhandlungen für das nächste dieser Budgets ab 2027 schon für 2025 angesetzt. 2 Billionen beträgt derzeit das EU-Budget für sieben Jahre von 2021-27, das ist aber nur rund ein Prozent der Wirtschaftsleistung der EU-Staaten.