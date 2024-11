Regierungsauftrag nicht an Kickl: Nächster ÖVP-Politiker übt Kritik

Auch Werner Amon, ÖVP-Bildungslandesrat in der Steiermark, begründete das schlechte Wahlergebnis der Volkspartei mit dem Vorgehen in der Hofburg.

Konkret kritisierte Drexler, dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen nicht FPÖ-Chef Herbert Kickl mit der Bildung einer Regierung beauftragte. "Insofern ein großes Danke nach Wien", meinte Drexler noch am Wahlabend ironisch.

Nun hat auch der scheidende EU-Kommissar Johannes Hahn in einem Interview mit dem ORF-Radio zumindest indirekt Kritik an Bundespräsident Van der Bellen geübt.

Letztlich gelte es, Europa Folgendes zu signalisieren, so der ÖVP-Politiker: "Ja, die FPÖ ist die Nummer eins nach den Nationalratswahlen, aber sie haben auch nur 28 Prozent und 72 Prozent ticken anders." Doch wolle er dem Bundespräsidenten keine Empfehlung geben, betonte Hahn in dem am Samstag im Ö1-Morgenjournal auszugsweise ausgestrahlten Interview.

Zurückhaltend äußerte sich Hahn, was die Erfolgsaussichten der entstehenden Dreier-Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos betrifft. "Das hängt jetzt von der Qualität ab, wie die zusammenfinden, was das Programm ist. Ehrlich gesagt, man soll hier jedem eine Chance geben", sagte er auf die Frage, ob diese Koalition fünf Jahre halten könne.