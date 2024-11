Warum sich Putin eigentlich vor Trump fürchten muss

Denn mit Trump hat Putin plötzlich ein Gegenüber, das verhandeln will. Damit stirbt seine Erzählung, dass nicht er diese Invasion gestartet habe, sondern der Westen Krieg gegen Russland führt. Setzt sich Trump an den Verhandlungstisch, zwingt er Wolodimir Selenskij dazu, steht Putin massiv unter Druck – denn verhandeln will er derzeit eigentlich überhaupt nicht, dafür läuft es viel zu gut an der Front.

Dazu kommt, dass Trumps General Keith Kellogg keinen Putin-Verehrer als Ukraine-Beauftragten nominiert hat. Im Gegenteil: Kellogg hat sich umgehend hinter Bidens Ja zum Einsatz von US-Langstreckenwaffen gestellt, und er hat ein eindrucksvolles Druckmittel auf den Tisch gelegt. Weigert sich Moskau zu verhandeln, wird man die Ukraine aufrüsten, und zwar mit mehr Waffen als Bidens Regierung das tat, so seine Ansage.

Putin dürfte gewusst haben, dass ihm Derartiges dräut. Zwar gibt es in Trumps Kabinett einige, über die man sich in Russland lautstark gefreut hat; seine Geheimdienst-Koordinatorin Tulsi Gabbard etwa, die auf Social Media Putins Verschwörungstheorie von US-Biowaffenlaboren in der Ukraine verbreitete. Die nannten russische Medien gewohnt sexistisch eine „kühne brünette Schönheit“, über die Putin sich freuen dürfe. Über seinen designierten Außenminister Marco Rubio hatten sie weniger Nettes zu schreiben, schließlich nannte der Putin öffentlich schon einen „Schurken“; und auch in Trumps Sicherheitsberater Michael Waltz sahen Putins Propagandisten eine Gefahr für den Kreml – der qualifizierte Russland schließlich auch einst als „Tankstelle mit Atomwaffen“ ab.

Dass Putin die Ukraine seit dem Wahltag so intensiv bombardieren lässt wie kaum zuvor seit Kriegsbeginn, werten viele Experten darum auch als Antwort auf Trump. Auch, dass Russland Nordkorea immer stärker in den Krieg involviert und nun auch im Jemen auf Söldnerjagd für die Ukraine ist, wird als Kampfansage gewertet.