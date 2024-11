Drexler als "Bauernopfer der Republik"? Hofburg reagiert auf Schuld-Vorwürfe

„Die Bundespolitik hat diese Wahl dominiert. Insofern ein großes Danke nach Wien “, meinte Drexler ironisch. Die Stimmungslage außerhalb des ersten Gemeindebezirks in Wien sei offensichtlich anders als sie dort wahrgenommen werde, ätzte er in Richtung Hofburg.

Es war nicht das erste Mal, Drexler hatte die Kritik an der Hofburg und am Vorgehen des Bundespräsidenten schon vor zehn Tag gegenüber Medien erhoben.

Amon: "Nachweisbar schwerer Schaden"

Am Wahlsonntag sagte auch Werner Amon, ÖVP-Bildungslandesrat in der Steiermark, in einer ersten Reaktion: „Das sind ganz schmerzliche Verluste für uns als Volkspartei.“ Auch er sah die Vorgangsweise von Bundespräsident Van der Bellen, nicht die stimmenstärkste Partei mit der Regierungsbildung zu betrauen, als Grund für das schlechte Abschneiden. Das „hat uns nachweisbar schweren Schaden zugefügt“, so Amon.