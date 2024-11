Die Landeswahlbehörde veröffentlicht am Sonntag ab 16 Uhr die Ergebnisse der bereits ausgezählten Gemeinden und Bezirke. Die Experten rund um Foresight-Leiter Christoph Hofinger berechnen dann basierend auf diesen Resultaten den Ausgang der Wahl. Die erste APA/ORF/Foresight-Hochrechnung wird voraussichtlich eine Schwankungsbreite von +/- 2 Prozentpunkten aufweisen. Einzelne Fragen könnten zu diesem Zeitpunkt bei knappen Ergebnissen unter Umständen noch offen bleiben, etwa die Platzierungen der Parteien.

Die Hochrechnung umfasst wie auch bei vorangegangenen Wahlen von Beginn an auch eine Briefwahlprognose. Die meisten Briefwahlstimmen werden bereits am Sonntag mitausgezählt, am Montag nach der Wahl folgt ein kleiner Rest von einigen tausend Stimmen. Die Hochrechnung umfasst auch dieses am 25. November zu erwartende Endergebnis inklusive aller Wahlkarten.

Das vorläufige Ergebnis wird laut Landeswahlbehörde ca. zwischen 21 und 21.30 Uhr erwartet. Es enthält bereits den größten Teil der Briefwahlstimmen, nämlich alle bis Freitagmittag vor der Wahl per Post an die Wahlbehörden gesandten Stimmen.