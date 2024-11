"Bei der Steiermark-Wahl ging es darum, den Anderen zu verhindern"

Auschlaggebend dafür, dem amtierenden Landeshauptmann und ÖVP-Chef Christopher Drexler das Vertrauen auszusprechen, war für die Wählerschaft die Partei = ÖVP selbst. (32%). Weniger ins Gewicht fiel der Umstand, dass die Wählerinnen und Wähler mit der bisherigen Arbeit Drexlers zufrieden sind (21%) und in Relation nur 13 % sagen, dass die ÖVP gewählt wurde, weil Drexler als Landeshauptmann am besten geeignet ist.

941.509 Menschen waren am Sonntag aufgerufen, in der Steiermark einen neuen Landtag zu wählen. Danach gefragt, warum das Kreuz beim Wahlsieger - FPÖ-Chef Mario Kunasek - gemacht wurde, geben 21 Prozent die Unzufriedenheit mit anderen Parteien an, gefolgt von dem Wunsch nach Veränderung (19%) und den von der FPÖ vertretenen Werten (19%).

Wer die KPÖ-Steiermark wählte, der tat dies laut Befragung der Themen (34%) wegen, weil ein Teil des Gehalts gespendet wird (22%) und weil sich die Partei für leistbares Wohnen (19%) einsetzte.

ÖVP und SPÖ zu wählen ist - so die Umfrage - der Gewohnheit geschuldet gewesen. "Die Wahlmotive sind geprägt von Stammwählern, was immer ein Indiz für Schwäche ist", so Meinungsforscher Peter Hajek. "Die Spitzenkandidaten haben im Vergleich zu anderen Wahlen eine wichtigere Rolle in der Steiermark gespielt."