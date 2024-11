Anton Lang, SPÖ: Vom Finanzlandesrat zum Vize-LH

Lang - persönlich konziliant - verfolgte in den vergangenen Jahren der Flügelkämpfe in der SPÖ zwischen Pamela Rendi-Wagner, Hans Peter Doskozil und Andreas Babler einen schwer einordenbaren, eher zurückhaltenden Kurs.

Auf der roten Bundesebene zählt Lang nicht zu den einflussreichsten Exponenten. Die SPÖ will er in der Mitte positioniert wissen, was er auch am Wahlabend in einer Reaktion betont hatte - was immer das auch in den verschiedensten Politikbereichen bedeuten mag.