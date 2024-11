Machtwechsel in der Steiermark? Spannung vor den Landtagswahlen

Markus Wallner war der Erste. Kurz vor den Wahlen in Vorarlberg blies der seit fast 13 Jahren amtierende Landeshauptmann zum Duell mit der FPÖ, die seiner ÖVP in Umfragen gefährlich nahe rückte. Der Kunstgriff ging auf, die Ländle-VP verlor am 13. Oktober weniger, als Umfragen im Voraus erwarten ließen.