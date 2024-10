An dem Tag, an dem Sie die Kritik an Alexander Van der Bellen äußerten, hat Bundeskanzler Karl Nehammer eine Erklärung abgegeben, wie er mit dem Auftrag des Bundespräsidenten umgehen wird. War Ihre Kritik damit nicht auch ein kleines Foul an Ihrem Parteichef? Immerhin haben Sie ihm ausgerichtet, dass er eigentlich diesen Auftrag gar nicht haben dürfte.

Zuerst einmal gibt es wenig Verständnis für den Umgang mit dem Regierungsbildungsauftrag. Und die Leute schauen mit Sorge nach Wien. Es ist klar, dass es eine stabile Bundesregierung geben muss, weil Österreich vor großen Herausforderungen steht. Denken wir an die internationale Wettbewerbsfähigkeit, denken wir an das Thema Migration. Es braucht eine kraftvolle Regierung, und mir fehlt einstweilen noch die Fantasie, wie das zustande kommen soll.

Noch einmal: Mir ging es immer um eine kraftvolle Bundesregierung, die eine Achse der Vernunft darstellen soll. Ich habe persönlich gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der Sozialdemokratie. Aber man wird jetzt erst sehen, ob es tatsächlich dazu kommt, dass die großen Themen angesprochen werden, dass bei Migration und Integration klare Positionen vereinbar sind und dass vor allem die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft im Mittelpunkt steht. Es geht um die Arbeitsplätze, es geht um den Wohlstand in der Zukunft. Das ist entscheidend. Wer da welche Position einnimmt, ist sekundär.

Grundsätzlich müssten Sie eigentlich zufrieden sein, weil Sie sich immer für eine schwarz-rote Koalition ausgesprochen haben. Mit Hinweis auf Ihre Koalition in der Steiermark. Jetzt verhandeln ÖVP und SPÖ. Was erwarten Sie sich?

Ihre Kritik am Bundespräsidenten hat natürlich mit den kommenden steirischen Landtagswahlen am 24. November zu tun. Sie haben ja auch gesagt, dass sich die steirische FPÖ nun bei Alexander Van der Bellen bedanken kann. Wie schwierig wird das Wahlkampffinale für Sie?

Ich habe schon am Abend der Nationalratswahl gesagt, dass es auch in der Steiermark einen Wettkampf, ein Duell um den ersten Platz zwischen der Steirischen Volkspartei und den Freiheitlichen gibt. Ich werde in den kommenden knapp vier Wochen noch alles unternehmen, um als Erster durch das Ziel zu gehen. Weil ich weiterhin Garant für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Steiermark sein will. Das ist einfach der steirische Weg der Zusammenarbeit, der uns in den vergangenen Jahren so stark gemacht hat. Das soll auch weiterhin so bleiben. Ich möchte als Erster durchs Ziel gehen, damit auch in Hinkunft Leistung und Sicherheit in der Steiermark großgeschrieben werden.

Zuletzt sind aber in der Steiermark einige Meinungsumfragen veröffentlicht worden, die die FPÖ mit Spitzenkandidat Mario Kunasek an der Spitze sehen.

Es gibt immer wieder die verschiedensten Umfragen. Das Jahr hat mit einer Umfrage begonnen, bei der wir auf dem dritten Platz zu finden waren. Also wissen Sie, die Umfragen nehme ich nicht über Gebühr ernst. Wir hatten eine Nationalratswahl, da waren wir Zweiter, allerdings deutlich vor dem Dritten. Nun geht es um eine Landtagswahl, da werden die Karten völlig neu gemischt. Die Steirerinnen und Steirer müssen entscheiden, ob es weiter den Weg der vertrauensvollen Zusammenarbeit oder ein Experiment unter blauer Führung geben soll. Ich möchte all jene einladen, die keine blaue Mehrheit in der Steiermark wollen, diesmal mir die Stimme zu geben oder zu leihen.