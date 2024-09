Die Steiermark vor nächsten Wahlen: Blau mit rotem und schwarzem Tupfer

Nun wurde aber die FPÖ zwei Mal Erste im Bundesland, bei den EU-Wahlen im Juni als auch bei den Nationalratswahlen am Sonntag. In der Steiermark noch deutlicher als im Bund, 32,5 Prozent der Wählerinnen und Wählern wählten hier FPÖ. Rote und schwarze Flecken Bis auf Graz, wo die SPÖ ganz knapp Erste wurde, und den Bezirk Südoststeiermark, wo die ÖVP den ersten Platz holte, gingen alle steirischen Bezirke an die FPÖ. Blauer war nur noch Kärnten, in ihrem einstigen Kernland schaffte sie diesmal 38,7 Prozent.

Aber nicht in Kärnten, sondern in der Steiermark stehen die nächsten Wahlen bereits vor der Haustür: Am 24. November wird der Landtag neu gewählt. Wie sich die ÖVP wappnet - und gegen wen Doch die steirischen Parteispitzen geben sich trotz des blauen Durchmarsches betont gelassen, beinahe zwangsoptimistisch. "Die Steirerinnen und Steirer wissen sehr gut zwischen einer Nationalratswahl und einer Landtagswahl zu unterscheiden", merkt Drexler an. "Aber eines ist klar: Wir sehen ein Duell zwischen ÖVP und FPÖ." Das lässt dann auch Raum für weitere konsensuale Auftritte der schwarz-roten Regierungspartner, die bisher schon von Spitalsneubauplänen bis hin zu Schnellstraßeneröffnungen reichten.

Auch die SPÖ spielt den blauen Wahlerfolg zurück auf die Bundesebene, Abgrenzung von Wien hat sich ja nicht nur bei der Steirer-VP oft bewährt. SPÖ-Landesparteichef Anton Lang betont wie Drexler, in der Steiermark "geht es um andere Personen und Themen". Ein erstes Mal an der Spitze Lang und Drexler treten heuer zum ersten Mal als Spitzenkandidaten ihrer Parteien an: Lang übernahm die SPÖ nach den Landtagswahlen 2019 und dem Rücktritt Michael Schickhofers, Drexler folgte Hermann Schützenhöfer in Amt und Parteifunktion vor rund zwei Jahren.

Blau war schon einmal vorne Die FPÖ war übrigens am Sonntag nicht zum ersten Mal stimmenstärkste Partei in der Steiermark, bereits bei den Nationalratswahlen 2013 lagen die Blauen vor der ÖVP an erster Stelle, wenn auch nur mit einem Vorsprung von 48 Stimmen oder 0,22 Prozentpunkten. Diesmal war der Abstand zwischen den Parteien deutlicher, nach vorläufigem Ergebnis liegen die Blauen um 39.394 Stimmen oder 5,4 Prozentpunkte vor den Schwarzen. FPÖ-Landesobmann Mario Kunasek interpretiert das als den Wunsch "der Menschen nach Veränderung. Jetzt heißt es, den Schwung mitzunehmen für die Landtagswahl.“