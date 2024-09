Blau führt auch in der Steiermark: Es wird eng für Schwarz-Rot

Umso mehr, da ein knappes Drittel der potenziellen Wählerschaft aus jenem Wahlkreis kommt, an dem Meinungsforscher regelmäßig verzweifeln - Graz. In der Landeshauptstadt gelten durch die hier extrem starke KPÖ völlig andere politische Verhältnisse, erst recht, seit die Kommunisten seit Ende 2021 mit Elke Kahr die Bürgermeisterin stellen.

Seit die SPÖ 2005 der ÖVP den Landeshauptmannsessel abnahm und 2015 die FPÖ ganz nahe an die damaligen Großparteien heranrückte, gilt das geflügelte US-amerikanische Wort auch in der Steiermark: Das Bundesland ist ein "swing state ", also ein Land, in dem Mehrheiten von Wahl zu Wahl wechseln.

Am Sonntag bewies sich der "Swing state": Wie im Bund rückte auch in der Steiermark die FPÖ an die erste Stelle vor den steirischen Koalitionspartnern ÖVP und SPÖ.

Und so analysierte die steirische Politik das Ergebnis der Nationalratswahlen besonders genau, denn: In exakt acht Wochen wird hier ein neuer Landtag gewählt. Erstmals tritt Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) als Spitzenkandidat an, ebenso wie sein SPÖ-Vize Anton Lang, ein Duo, das sich betont auffällig und oft gemeinsam bei (Medien-)Terminen zeigt, ist doch speziell Drexler Verfechter ein schwarz-roten Koalition. Es wird knapp für Schwarz-Rot Doch gemessen am jüngsten Wahlergebnis zeigt sich wohl: Es wird eng für eine Fortführung der aktuellen Partnerschaft namens "Agenda Weiß-Grün", die 2019 unter dem damaligen ÖVP-Landeschef Hermann Schützenhöfer begonnen hatte.

Denn die FPÖ ist auch in der Steiermark obenauf, die Ermittlungen rund um die Finanzaffäre der Blauen in Graz prallten offensichtlich ab und spielten bei den Wählerinnen und Wählern keine Rolle. Was die FPÖ plant Seit nun fast drei Jahren ermittelt die Staatsanwaltschaft, weil FPÖ-Klubgelder aus Graz veruntreut worden sein sollen. Unter den Beschuldigten ist auch Landesparteiobmann Mario Kunasek, der heuer auch wieder Spitzenkandidat in der Steiermark ist: Ihm wird vorgeworfen, die Malversationen in Graz nicht abgedreht zu haben - ein Vorwurf der Beitragstäterschaft, die Kunasek strikt zurückweist. Sollte die FPÖ auch bei den Landtagswahlen als Erste durch Ziel gehen, hat Kunasek bereits den Anspruch deponiert, die anderen Parteien zu Koalitionsverhandlungen einladen zu wollen: Anders als im Bund braucht es im Bundesland keine Beauftragung.

Wahlergebnisse Landtag 2019 So sah das Wahlergebnis der Landtagswahlen im November 2019 aus: ÖVP , Spitzenkandidat Hermann Schützenhöfer: 36,1 %

, Spitzenkandidat Hermann Schützenhöfer: 36,1 % SPÖ , Spitzenkandidat Michael Schickhofer: 23 %

, Spitzenkandidat Michael Schickhofer: 23 % FPÖ, Spitzenkandidat Mario Kunasek: 17,5 %

Spitzenkandidat Mario Kunasek: 17,5 % Grüne , Spitzenkandidatin Sandra Krautwaschl: 12,1 %

, Spitzenkandidatin Sandra Krautwaschl: 12,1 % Neos , Spitzenkandidat Niko Swatek: 5,4 %

, Spitzenkandidat Niko Swatek: 5,4 % KPÖ, Spitzenkandidatin Claudia Klimt-Weithaler: 6 %

Die KPÖ in der Steiermark war Sonntagabend bei einem Auszählungsgrad von 95 Prozent (allerdings noch ohne Graz) bei rund 2,3 Prozent Stimmenanteil. Kein Kahr-Effekt Der Grazer Kahr-Effekt trat nicht ein: Der steirische Spitzenkandidat der Kommunisten, Hanno Wisiak, hatte im Vorfeld ja auf das Halten der Grazer Wählerschaft gehofft, die der KPÖ bei den Gemeinderatswahlen 2021 rund 34.000 Stimmen brachten. Rund 26.000 Stimmen wären nötig gewesen, um über das Grazer Grundmandant in den Nationalrat zu kommen, das wären rund 11 Prozent der Stimmen. Das EU-Wahl-Ergebnis in der Steiermark im Juni hatte den Kommunisten Hoffnung gegeben, da lag die KPÖ bei rund 9 Prozent. Somit zeigt sich erneut, dass die KPÖ in der Steiermark ein Grazer Spezifikum ist. Auch bei den Landtagswahlen - die KPÖ sitzt seit 2005 wieder im Landtag Steiermark - war sie im Wahlsprengel Graz nie so stark wie bei Gemeinderatswahlen selbst. 2019 erreichte sie 6 Prozent und zwei Mandate, bei den Gemeinderatswahlen in Graz 2021 allerdings 28 Prozent.