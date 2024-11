Nach den Wahlen: Wie geht es in den steirischen Parteien weiter?

Auch wenn die Ausgangslage für ÖVP und SPÖ , die großen Verlierer der Landtagswahlen in der Steiermark, und FPÖ , die sich durch die Verdoppelung der Wählerstimmen auf den ersten Platz katapultierte, völlig konträr ist - eines haben die drei Parteichefs Christopher Drexler, Anton Lang und Mario Kunasek doch gemeinsam: In so einer Rolle befanden sie sich noch nie.

Seither bildeten ÖVP und SPÖ zwei Mal die Landesregierung . Davor saßen auch Freiheitliche schon mit im Boot, zuweilen sogar auch mit dem hübschen Titel Zweiter Landeshauptmannstellvertreter. Seit 2015 sitzt die FPÖ unter ihrem Landesparteiobmann Kunasek allerdings in Opposition - und das ist eine Rolle, in der sich künftig einer der beiden bisherigen Regierungsparteien wiederfinden dürfte.

Seit 2015 ist in der Steiermark das Koalitionssystem analog zur Bundesregierung in Kraft, davor galt das Proporzsystem: Es brachte allen Parteien, die im Landtag eine gewisse Stärke erreichten, automatisch einen Sitz in der Landesregierung.

Das ist ein Novum in der Landespolitik wie auch für die beiden Parteien selbst. Entsprechend lange Debatten werden in den Parteivorständen von ÖVP und SPÖ erwartet, die am Montag stattfinden: In der ÖVP geht es heute um 13 Uhr los, Landesparteiobmann Christopher Drexler will dabei die Vertrauensfrage stellen.

Keine ÖVP-Obmanndebatte

Bereits am Wahlabend kündigte Drexler an, selbst "in den nächsten Wochen" die Verhandlungen führen zu wollen. Im Vorfeld der Sitzung in der Parteizentrale am Karmeliterplatz wurde eine mögliche Obmanndebatte ausgespart. Landesgeschäftsführer Detlev Eisel-Eiselsberg betonte gegenüber dem ORF, er schließe "eine Personaldebatte einfach aus".