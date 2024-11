Stocker über ÖVP-Debakel: "Wäre vorsichtig mit Schuldzuweisungen"

"Ich komme mir ein bisschen wie das Bauernopfer der Republik vor", so der VP-Spitzenkandidat am Wahlabend. "Insofern ein großes Danke nach Wien", meinte Drexler ironisch.

Der ehemalige steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer hat seinem Nachfolger Christopher Drexlers einmal den Rat gegeben, dieser müsse an seiner Beliebtheit arbeiten. An dieser sei es aber laut Stocker nicht gescheitert. Drexler habe "alles gegeben."

"Ich wäre vorsichtig mit Schuldzuweisungen." Die "Schuldfrage" sehe Stocker nicht, wiewohl aber "schwierige Zeiten" für die ÖVP. Und solch schwierige Zeiten bewältige man am besten "gemeinsam", so Stocker. Er verstehe Drexlers Enttäuschung und dass Emotionen im Spiel seien, aber letztendlich seien Landeswahlen eben landespolitische Entscheidungen und Bundeswahlen bundespolitische.

Angesprochen auf die Schuldzuweisungen Drexlers meint Stocker, dass Bundes-, Land- und Gemeindepolitik freilich in einem Wechselverhältnis stünden. Wenn im Bund unter "schwierigen Voraussetzungen" eine völlig neue Regierungskonstellation verhandelt werde, dann könne sich das auf Landesebene bemerkbar machen. Aber man könne sich das Wahlumfeld eben nicht aussuchen, so der Generalsekretär mit Verweis auf die Vorarlberg-Wahl.

In der ÖVP sehe man den Wunsch nach Veränderung, so Stocker. Das ließ sich nicht nur am Ergebnis in der Steiermark, sondern auch an der Nationalratswahl ablesen. Und so sei klar, dass es ein "Weiter wie bisher" nicht geben kann. "Und das wird es auch nicht geben."

Alleine schon deshalb, weil sich die Regierungskonstellation verändern werde. Nun gelte es, ein Regierungsprogramm auf die Beine zu stellen, das wieder "Zuversicht und Aufbruchstimmung" erzeuge. Dem Veränderungswunsch innerhalb der Bevölkerung werde man auf Bundesebene "Rechnung tragen."