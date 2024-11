Die steirischen Landeshauptleute haben sich seit jeher gerühmt, in Wien, also in der Bundesregierung, Gehör zu finden. Falls nicht, poltern sie gegen die Hauptstadt - und das würde im Falle von Mario Kunasek wohl passieren. Eine Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und Neos wird den freiheitlichen Landeschef nicht zuvorkommender behandeln als sie es tun muss. Sprich: Sonderwünsche aus dem Bundesland (als konkretes Projekt zählt hier etwa der 2021 auf Eis gelegte dreispurige Ausbau der A9 südlich von Graz) stehen auf der politischen Prioritätenliste jedenfalls nicht ganz oben.

3. Ein Landeshauptmann vor Gericht?

Gegen Wahlgewinner Kunasek wird seit fast drei Jahren von der Justiz ermittelt: Die Staatsanwaltschaft führt auch ihn wegen des FPÖ-Finanzskandals als Beschuldigten.

Kunasek wird vorgeworfen, die mutmaßlichen Malversationen in der Grazer FPÖ nicht abgedreht zu haben bzw. wird in einer Erweiterung des Falles auch wegen seines Hausbaus ermittelt: Geld der FPÖ soll, so der Vorwurf in einer anonymen Anzeige, in den privaten Hausbau geflossen sein.