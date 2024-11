FPÖ-Spesenaffäre: Was mit "Transcherlgeld" bezahlt worden sein soll

Was in dieser Sitzung Donnerstagvormittag gesagt wird, werde aufgenommen, erinnert Eustacchio, bis Herbst 2021 Vizebürgermeister und FPÖ-Stadtparteiobmann in Graz: "Möglicherweise gibt es in dieser Debatte heftige Auseinandersetzungen und inkriminierende Äußerungen", warnt Eustacchio, mittlerweile wilder Gemeinderat. "Das wäre dann mitgeschnitten."