FPÖ-Finanzaffäre in Graz: Was auf der Spesenliste steht

Der FPÖ-Skandal in Graz ist mittlerweile drei Jahre alt. Im Herbst 2021 traten der damalige FPÖ-Stadtparteiobmann und Vizebürgermeister Mario Eustacchio sowie FPÖ-Klubchef Armin Sippel von ihren politischen Ämtern zurück. Die Finanzaffäre der Grazer Blauen, in die die beiden maßgeblich verwickelt sein sollen, wurde ruchbar.

Es soll um bis zu 1,8 Millionen Euro gehen, mittlerweile gibt es acht Beschuldigte bis in die Landes-FPÖ. So steht auch FPÖ-Landesparteichef Mario Kunasek mit auf der Liste der Staatsanwaltschaft.

Am Mittwoch tauchten nun aus dem Akt, dessen Ermittlungsstränge immer verzweigter werden, Details auf, was denn eigentlich mit dem mutmaßlich abgezweigten Geld passiert sein könnte.

Wie die Kronenzeitung am Mittwoch berichtet, soll über "städtische Verfügungsmittel" unter anderem ein Skiurlaub in Salzburg abgerechnet worden sein - der Name in der Liste neben diesem Eintrag lautet Eustacchio.

Ebenso seien in der Spesenliste Kosten für Weinflaschen oder "Fasching" gelandet.