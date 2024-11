Schwarzes „Bauernopfer“ und blaues Wunder

Die Freiheitlichen legten bei der Nationalratswahl um bereits um 13,7 % zu und erreichten mit 32,2 % (siehe Grafik) damit weit mehr als die FPÖ unter der Führung von Herbert Kickl österreichweit (28,85 %). Und das, obwohl die FPÖ in der Steiermark seit Jahren mit einer parteiinternen Finanz-Affäre regelmäßig in den Negativ-Schlagzeilen war und während des Landtagswahlkampfs auch blieb.

Sehr unzufrieden müssen die Wähler der Grünen gewesen sein, denn die Partei, die im Bund noch mit der ÖVP eine Koalition bildet, halbiert sich nahezu und rangiert bei knapp 6 %. Ebenfalls Einbußen hinnehmen muss die KPÖ (kommt bei 4,4 % zum Stehen), die in der Landeshauptstadt Graz mit Elke Kahr die Bürgermeisterin stellt. Ebendort hofft man auf ein Grundmandat. Nahezu unverändert ist das Votum für die Neos, die in der Steiermark marginal dazugewinnen können und derzeit bei 5,9 % liegen.

Blaupause im Bund?

Die Woche beginnt für die Freiheitlichen nach dem Wahlsieg diesmal nicht mit einem blauen Montag, wie FPÖ-Chef Mario Kunasek verspricht. Er will gleich heute mit Gesprächen beginnen – wie es die Landesverfassung vorgibt. Mit der ÖVP käme der Stimmenstärkste derzeit auf 30 von 25 notwendigen Mandaten. Aber Drexler will nicht mit Kunasek, sondern mit SPÖ-Chef Lang die Zusammenarbeit fortsetzen. Dazu bräuchten die Wahlverlierer aber – wie im Bund – Neos oder Grüne. Die Oppositionsparteien könnten das „Zünglein an der Waage“ werden, sollte Mario Kunasek nach seiner dritten Landtagswahl und dem historischen Erfolg in Lang oder Drexler keinen Mitstreiter in der Landesregierung finden. Ob Drexler der kommenden Legislatur überhaupt angehören wird, das entscheidet sich heute: Er stellt die Vertrauensfrage.