Kanzler Karl Nehammer will Gewesslers Super-Ministerium zerschlagen

Die Sondierungsphase ist vorbei, Magnus Brunner als Finanzminister Geschichte. Wie der amtierende und wohl auch künftige Kanzler, ÖVP-Chef Karl Nehammer, das Milliardendefizit in den Griff bekommen will und was er dem Begriff "Zuckerlkoalition" abgewinnen kann.

KURIER: Jagen Sie?

Karl Nehammer: Ja.