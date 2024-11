ÖVP, SPÖ und Neos im Endspurt: Wird ab heute die Dreierkoalition verhandelt?

"Bündnis der konstruktiven Kräfte"

Doris Bures, die für die SPÖ im Koalitionsverhandlungsteam sitzt, im "Hohen Haus" des ORF dazu: "Ich glaube, dass wir relativ bald in eine Phase von Gesprächen kommen, in denen es darum geht, ein Bündnis der konstruktiven Kräfte zusammenzubringen". Es sei "wichtig für Österreich, dass wir eine Regierung haben, die das Miteinander in den Mittelpunkt stellt". Sie sei der Auffassung, dass die Sozialdemokratie wieder in Gestaltungsfunktion kommen sollte. Sie selber strebe keine Regierungsfunktion an, sondern wolle im Parlament bleiben, so Bures.

Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl konnte in der ORF-Pressestunde gute Ideen auf allen Seiten erkennen. Zwar gebe es mit den Grünen etwas mehr Anknüpfungspunkte mit den Neos, meinte sie, doch auch mit diesen treffe man sich etwa in Bildungsfragen. "Am Schluss wird wichtig sein, wie schaut das Gesamtpaket aus", betonte Anderl: "Alle sind gut beraten sich hinzusetzen und klar zu überlegen, was ist für das Land am wichtigsten."