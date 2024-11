ÖVP und SPÖ sondieren weiter: "Große Lösungen, keine Minimalkompromisse"

Die zweite Runde der Sondierungsgespräche zwischen ÖVP und SPÖ ist absolviert, und so wandten sich Bundeskanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann Karl Nehammer und SPÖ-Bundesparteivorsitzender und Klubobmann Andreas Babler vorerst noch getrennt voneinander am Dienstag an die Öffentlichkeit.

Eines vorweg: Beide gaben sich erstens zurückhaltend und zweitens vorsichtig optimistisch. So sprach Nehammer von "konstruktiven Gesprächen" und Babler sagte im Anschluss, man sehe jedenfalls einen Sinn in weiteren Gesprächen. "Wir wollen große Lösungen, keine Minimalkompromisse."