"Zuckerlkoalition": SPÖ-Babler zieht in ZIB2 "keinerlei rote Linien"

ÖVP, SPÖ und Neos haben Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer gemeinsamen Regierung gestartet. Nachdem am Montag Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer in der ZIB2 zu Gast war, folgte am Dienstag SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler.