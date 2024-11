Dreierkoalition: Wer jetzt für ÖVP, SPÖ und Neos verhandeln soll

All das kommt nicht überraschend. Bereits im Wahlkampf galt Türkis-Rot-Pink als wahrscheinlichste Koalitionsvariante. Wie lange im Hintergrund schon intensivere Gespräche laufen – dazu gibt es unterschiedliche Erzählungen. Auch am Montag stellen alle drei Parteioberhäupter klar: Es sei noch nichts in trockenen Tüchern und die neue Koalition solle kein Minimal-Kompromiss werden.

Das Sondieren ist vorbei, ab sofort beginnen „tiefe Regierungsverhandlungen“: Das haben die Parteichefs Karl Nehammer (ÖVP), Andreas Babler (SPÖ) und Beate Meinl-Reisinger (Neos) am Montag bei einer Pressekonferenz offiziell verkündet. Von einem „Bündnis der Vernunft und politischen Mitte“ spricht Nehammer. „Wir alle drei müssen nicht zusammenarbeiten, wir möchten zusammenarbeiten“, betont Babler, während Meinl-Reisinger „den gemeinsamen Willen“ bekräftigt.

Wie geht es nun in den kommenden Wochen weiter? Der Ablauf der Verhandlungen soll am Dienstag verkündet werden. Geplant sind laut KURIER-Informationen etwa sieben inhaltliche Hauptgruppen: Wirtschaft

Teuerung und leistbares Leben

Sicherheit und Migration

Gesundheit und Soziales

Bildung

Außenpolitik inklusive Demokratie und Frauen

Mobilität Wer welches Thema verhandeln soll Insgesamt sollen 300 Menschen in den Haupt- und Untergruppen das künftige Regierungsprogramm ausverhandeln – also durchschnittlich zirka 40 bis 50 Personen pro Themenbereich. Wer soll in den verschiedenen Gruppen federführend die Verhandlungen führen?

Die finale Rollenaufteilung wollte am Montag noch keine der drei Parteien offiziell kommentieren. Gewerkschafter Josef Muchitsch soll sich für die SPÖ dem Vernehmen nach jedenfalls um Gesundheit und Soziales, Niederösterreichs SPÖ-Chef Sven Hergovich um die Mobilität kümmern. Für die wirtschaftlichen Belange dürfte bei den Roten die Nationalratsabgeordnete und Salzburger Arbeiterkammer-Funktionärin Michaela Schmidt zuständig sein. Weites für die SPÖ in den Hauptgruppen vertreten: die stellvertretenden Klubobleute Philip Kucher und Julia Herr sowie Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner. Zwei prominente SPÖ-Funktionäre, die zuletzt in den Sondierungen aktiv waren, sollen in der übergeordneten Steuerungsgruppe vertreten sein: die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures und ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian.

Für die ÖVP soll Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm die Verhandlungsführung im Bereich Teuerung übernehmen – zu dem auch der Themenblock „Wohnen“ zählen wird. Voraussichtlich ihr rotes Gegenüber: Julia Herr. Spannende Frage: ob auch Verfassungsministerin Karoline Edtstadler, die in der kommenden Regierung nicht mehr vertreten sein wird, eine Verhandlungsgruppe anführt. Ihr Sprecher wollte eine KURIER-Anfrage am Montag nicht näher kommentieren. Vieles offen bei den Neos Für die Neos waren neben Meinl-Reisinger Vorarlberg-Chefin Claudia Gamon, Wiens Vize-Bürgermeister Christoph Wiederkehr, Generalsekretär Douglas Hoyos, Klubvize Nikolaus Scherak und Klubdirektor Armin Hübner im Sondierungsteam tätig. Welche Rollen sie jeweils in den Koalitionsverhandlungen einnehmen sollen, dazu sickerten vorerst noch keine Details durch. Öffentlich bekannt sind Meinl-Reisingers Ambitionen auf das Finanzministerium. Auch auf das Bildungs- und Justizressort dürften die Pinken schielen.