Budgetkrise: Wie Österreich die EU glücklich machen kann

Badelt warnt prinzipiell davor, bei den Konsolidierungen nur an die EU-Fiskalregeln zu denken und Zukunftsinvestitionen zu vernachlässigen. Das führe „völlig in die Irre. Wenn Sie auch alles erfüllen, was die Fiskalregeln verlangen, haben Sie noch keinen Cent für Zukunftsinvestitionen gewonnen“, sagt Badelt. In Wahrheit müsse man „noch mehr Geld freischaufeln“, als von der EU verlangt, um etwa zusätzlich in die Bildung oder die ökologische Transformation investieren zu können.

Ändert sich politisch nichts, sind die budgetären Aussichten laut Fiskalrat jedenfalls langfristig düster: Österreichs Staatsverschuldung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) würde bis 2028 auf 85 Prozent ansteigen. Damit läge die Schuldenquote 14 Prozentpunkte vor dem Vorkrisenwert von 2019.