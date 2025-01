Die künftige Koalition - ÖVP, SPÖ und Neos - will in Sparzeiten "Leuchttürme" schaffen. Von der Senkung der Lohnnebenkosten ist die Rede und davon, dass das Gesundheitssystem effizienter, der Luftraum sicherer und das Pensionssystem moderner werden muss. Warum ab sofort Amalgam im Mund jedenfalls verboten ist - Patienten den Ersatz bezahlen müssen und Leonardo eine Milliarde kostet - das diskutieren in der 25. Verhandlungsrunde der Milchbar mit Michael Hammerl, Josef Gebhard und Johanna Hager.

