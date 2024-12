Streit um Zahnfüllungen: Am 16. Jänner wird weiterverhandelt

Im Streit rund um die Erstattung von Zahnfüllungen scheint eine Lösung nunmehr möglich. Nachdem zuletzt alle Gespräche zwischen Zahnärztekammer und Österreichischer Gesundheitskasse (ÖGK) gescheitert waren, soll nun doch am 16. Jänner weiterverhandelt werden. Das kündigte die ÖGK am Freitag gegenüber dem KURIER an.