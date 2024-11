ÖGK und Ärzte im Streit um Amalgamverbot: Was das für Patienten bedeutet

In den Augen der ÖGK ist das Material GIZ aufgrund schlechterer Qualität und Haltbarkeit hingegen nur eingeschränkt verwendbar. Dort setzt man vielmehr auf Alkasit als Amalgam-Alternative. Man habe damit in den eigenen Zahngesundheitszentren gute Erfahrungen gemacht, heißt es. Die Ärzte befürchten nun einen Verlust an Privathonoraren, wenn es eine hochwertige Versorgung als (vergleichsweise niedrig honorierte) Kassenleistung gibt.

Wie ist der aktuelle Stand der Verhandlungen?

Am 8. November brachen die Zahnärzte die Verhandlungen mit der ÖGK ab. Das Angebot der Kasse, für den Amalgam-Ersatzstoff nur zehn Prozent mehr Honorar bezahlen zu wollen, sei für sie „wirtschaftlich unannehmbar“, dies würde zu massiven Einkommensverlusten führen.

Wie sieht das nachgebesserte Angebot der ÖGK aus?

Konkrete Details wollte ÖGK-Obmann Andreas Huss am Mittwoch nicht nennen. Der Tarif sei aber höher als jener in Deutschland und vergleichbar mit jenen in Finnland, Belgien oder Deutschland. Außerdem bietet Huss weitere Verhandlungstermine an.

Bei der Zahnärztekammer ist man zurückhaltend: Man habe "mehr als fünf Wochen nach dem letzten Verhandlungstermin mit der ÖGK ein Angebot von selbiger erhalten. Dieses Angebot stellt jedoch keine Verbesserung dar, sondern enthält exakt die von Herrn Huss über die Medien publizierten Vorschläge, die zum Abbruch aller Verhandlungen geführt haben. Im Bereich der Behandlung von Kindern, Schwangeren und Stillenden bedeutet er sogar eine Verschlechterung. Sobald ein verbessertes Angebot, welches im wirtschaftlichen Sinn akzeptabel ist, vorliegt, ist die Zahnärztekammer bereit, die Verhandlungen wieder aufzunehmen."