Aus für Amalgam-Zahnfüllungen in der EU: Was zahlt die Kasse künftig?

Welche Füllungen in Österreich künftig von den Krankenkassen übernommen werden, ist noch ungewiss. Auf KURIER-Anfrage bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) heißt es dazu, dass "zunächst die Veränderungen der EU-weiten Rechtslage trägerübergreifend eingehend geprüft werden". Die damit verbundenen "medizinischen und vertraglichen Fragen werden infolge mit unserem Zahnmedizinischen Dienst und mit der Österreichischen Zahnärztekammer zeitnah aufgegriffen – dabei werden wir gemeinsam alle Details klären". Die bundeslandweite Finanzierung zahnmedizinisch notwendiger Füllungen durch die Sozialversicherung werde jedenfalls "auch in Zukunft sichergestellt sein".

Gibt es wissenschaftliche Beweise dafür, dass Amalgamfüllungen gesundheitsschädlich sind?

"Amalgam wird seit mehr als 150 Jahren in der Zahnmedizin als Füllungsmaterial verwendet. Es zählt zu den am besten untersuchten Füllungsmaterialien in der Zahnmedizin", schickt Moritz voraus. In Studien wurden zudem die Auswirkungen von beruflicher Quecksilberexposition, etwa beim Hantieren mit quecksilberhaltigen Leuchtmitteln, mit jenen von Amalgamfüllungen im Mund verglichen. Hier zeigte sich, dass das Ausmaß, in dem man durch solche Füllungen im Mund mit Quecksilber in Kontakt kommt, "35- bis 285-mal niedriger ist als der 'subclinical effect level'", erklärt Moritz. Das heißt, "dass Effekte zwar messbar sind, aber keine klinisch feststellbaren Beschwerden auftreten". Diese Erkenntnisse seien ein "ausreichender Sicherheitsbeweis". Hinzu komme, "dass Amalgam auch Vorteile und Nutzen hat".

Welche Vorteile sind das?

Zum einen dehnt sich Amalgam beim Aushärten nur geringfügig aus. "Das ist ein erwünschter Effekt, weil dadurch ein dichter Randschluss der Kavität, also des Zahnlochs, erfolgt." Amalgam verschließt Zahnlöcher von allein dicht und muss nicht wie zum Beispiel zahnfarbene Kunststofffüllungen an die Zahnhartsubstanz angeklebt werden. Weitere Vorteile von Amalgam sind eine hohe Verschleißfestigkeit und einfache Verarbeitbarkeit.