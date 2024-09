Amalgamfüllungen ab 2025 verboten: Unklarheit über kassenfinanzierte Alternative

Ab 1. Jänner 2025 dürfen per EU-Verordnung keine Amalgamfüllungen mehr eingesetzt werden. Das quecksilberhaltige Material wird verboten. "Um EU-Bürger und Umwelt vor giftigem Quecksilber zu schützen", wie es offiziell heißt.

Trotz quecksilberfreier Alternativen werden nach Angaben des Parlaments in der EU jährlich immer noch rund 40 Tonnen Quecksilber für Zahnamalgam verwendet. Wird es in die Umwelt freigesetzt, gelangt es in die Nahrungskette, wo es sich anreichert. Eine hohe Quecksilberbelastung kann wieder das Gehirn, die Lunge, die Nieren und das Immunsystem des Menschen schädigen.

Zudem gebe es laut EU-Kommission inzwischen praktikable quecksilberfreie Alternativen, die statt Zahnamalgam verwendet werden können.