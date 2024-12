2024 war das Pleitenjahr überhaupt. Ein wichtiges Stichwort in diesem Zusammenhang ist natürlich die Signa-Gruppe rund um den Investor René Benko. Aber auch ein riesiges Budgetloch, der Gas-Stopp aus Russland und das Thema Inflation haben uns in diesem Jahr begleitet. Ressortleiter Robert Kleedorfer blickt aus wirtschaftlicher Perspektive auf ein turbulentes Jahr 2024 zurück und erinnert aber auch an so manche gute Nachricht.