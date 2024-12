Festjahr-Start mit „Doppel-Bang“

Los geht’s mit dem „Countdown Strauss“ zu Silvester. Das Warm-up beginnt am 31. Dezember bereits um 23 Uhr, bis dann die Pummerin pünktlich um Mitternacht das neue Jahr einläutet. Man stelle sich vor: Eine gesamte Stadt pulsiert im Takt der Musik und vereint so Vergangenheit und Zukunft, wenn der „Donauwalzer“ auf eine völlig neue Art und Weise erklingt und ein musikalisches Echo der Vergangenheit quasi in die Zukunft getragen wird.

Großer Auftakt

Der Rathausplatz beim Wiener Silvesterpfad wird zur Open-Air-Bühne für alle. Eine 100-köpfige Mitmach-„Superband“ aus Wienerinnen und Wienern hat ihren Auftritt unter der Leitung des Star-Percussionisten Martin Grubinger gemeinsam mit Künstlern wie der Sängerin Ankathie Koi und MyGroove Artists wie Max Mutzke.

Die Hauptrolle spielt wie alljährlich zum Jahreswechsel der „Donauwalzer“, die heimliche Bundeshymne, diesmal eben unkonventionell arrangiert und neu interpretiert. Und zehntausende Menschen tanzen dazu. Mit einem Text von Tex Rubinowitz wird der wohl meistgespielte Superhit von Johann Strauss das Festjahr 2025 in einer spektakulären Aufführung offiziell eröffnen.