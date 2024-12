Johann Strauss 2025 Wien: Der Walzerkönig aus vielen Perspektiven

Programm in drei Akten

Der Spielplan mit zahlreichen Veranstaltungen auf den unterschiedlichen Wiener Bühnen, im öffentlichen Raum sowie an ganz außergewöhnlichen Orten besteht aus drei Programmlinien:

„PUR“ präsentiert hochkarätige Aufführungen originaler Strauss-Musik, wenn sich etwa Nikolaus Habjan bereits bei der Silvestergala im Wiener Konzerthaus als Kunstpfeifer unter die Wiener Symphoniker mit Petr Popelka mischt.

Die Wiener Philharmoniker spielen unter der Leitung von Franz Welser-Möst ein „Operetten-Pasticcio“ (29. März) mit der Sopranistin Christiane Karg und dem Tenor Piotr Beczala, außerdem am 25. Oktober mit Tugan Sokhiev am Pult u. a. die Uraufführung des Auftragswerks „Schani 200“ von Georg Breinschmid. Die Wiener Symphoniker präsentieren mit „Hommage an Johann Strauss“ unter Manfred Honeck mit Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter am 25. Oktober eine Uraufführung von Max Richter im Musikverein Wien.

„MIX“ pflegt den spielerischen Umgang mit dem Werk des Jubilars und bringt vor allem Neuinterpretationen und Bearbeitungen in verschiedenen Genres. Die Uraufführung „Blitz und Donner“ von Jacqueline Kornmüller beleuchtet im Odeon (ab 25. Jänner) Strauss’ unerfüllte Liebe zur russischen Komponistin Olga Smirnitskaja. Am Uraufführungsort des „Donauwalzers“, dem Dianabad, widmet sich das Theaterensemble Nesterval der vergessenen Operette „Fürst*in Ninetta“ von Strauss (ab 15. Februar). Und „Der ,Zigeunerbaron’“ ist in einer Überschreibung des deutschen Gegenwartsdramatikers Roland Schimmelpfennig und in einer Neufassung der Musicbanda Franui als „Das Lied vom Rand der Welt oder Der ,Zigeunerbaron’“ im MuseumsQuartier, Halle E, zu erleben (ab 25. März).

Darüber hinaus gibt es das musikalische Zirkusspektakel „Cagliostro – Johann Strauss im Zirkuszelt“ von Thomas Brezina (Text) und Johnny Bertl (Arrangements) im Zelt des Circus-Theater Roncalli am Heumarkt (ab 10. September), ein Konzert im Krapfenwaldlbad (25. August) mit 5/8erl in Ehr’n, einen Klangpfad mit der Austrian Composers Association und ein Ö1-KulturPicknick „Am Himmel“ (3. August) u. a. mit Viktor Gernot.

„MUSIQUE – In the Spirit of Johann Strauss“ ist ein Auftragswerk mit dem Tanztheater von Mathilde Monnier und Dance On Ensemble in Kooperation mit ImPulsTanz (Premiere 10. Mai) im Volkstheater.

„OFF“ ist die Programmschiene für unkonventionelle Projekte. Sie sollen ungewohnte Blickwinkel eröffnen, etwa beim „LichtStrauss“ (ab 21. März), einem Medienkunstwerk von Victoria Coeln im Stadtpark, auf Donaufahrt mit Ernst Molden (22. März) und bei einem Weltrekordversuch im Walzertanzen beim Vienna City Marathon (6. April).

Weitere OFF-Produktionen sind: der „Zeitenwalzer“ (Premiere 19. Jänner), eine Performance im Riesenrad von theaternyx*; „Schatten des Zweifels – Im Kopf des Genies“, ein Escape Room (ab 3. Jänner) von Deborah Sengl im MuseumsQuartier; „Sleep“ (8. März) – Max Richters „Wiegenlied für eine hektische Welt“, eine achtstündige, nächtliche Reise im Malersaal im Arsenal; oder „SAVE THE LAST WALTZ FOR ME“ von Oskar Haag & Oliver Welter im Wiener Konzerthaus (6. Juni).

Zu Ende geht der Strauss-Festjahresreigen am 31. Dezember 2025 mit Nikolaus Habjan und Überraschungsgästen im Theater an der Wien bei der Resümee-Gala „By(e) Strauss“.