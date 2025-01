Peter Filzmaier analysiert: FPÖ-Boom und ÖVP-Sorgen in Niederösterreich

„Deutliche Gewinne der FPÖ und Verluste der ÖVP sind sowieso klar“, meint Filzmaier im Hinblick auf den Urnengang im Jänner. „Die Freiheitlichen starten ja von einem sehr niedrigen Ausgangsniveau von in Summe weniger als sechs Prozent, die Volkspartei mit einem nicht wiederholbaren Spitzenergebnis von über 50 Prozent. Die Frage ist nur, wo und wie oft die FPÖ einen Gewinn in Stimmenprozenten auch in einem Machtzuwachs umwandeln kann. Nur das zählt letztlich“, sagt Filzmaier.

Traditionen und Brauchtum

Bemerkenswert war in den vergangenen Wochen, dass sich Schwarz und Blau als die Hüterinnen von Traditionen und Brauchtum beinahe schon ein Wettrennen lieferten. ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner schickte den Nikolo per Dienstanweisung in alle Kindergärten, die FPÖ versprach, Weihnachten retten zu wollen. Was steckt hinter dieser Strategie?