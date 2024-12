Was die Ukrainer mit dem Grandhotel Panhans am Semmering vorhaben

In der Wintersaison 2013/2014 ist die Panhans Holding Group groß ins Tourismusgeschäft am Semmering eingestiegen. Die Muttergesellschaft sitzt in Form der Renco Invest AG in der Schweiz, Gesellschafter ist die ukrainische Familie Palytsia. Zakhar Palytsia, der in der Schweiz Betriebswirtschaft studiert hat und mittlerweile auch in Wien lebt, ist der 28-jährige Sohn des ukrainischen Industriellen und Ex-Gouverneurs von Odessa, Igor Palytsia.

Die Firmengruppe hat am Semmering nicht nur das marode Grandhotel Panhans und die damals verschuldeten Bergbahnen am Hirschenkogel (samt Berggasthof Liechtensteinhaus sowie die Zauberbar bei der Talstation) erworben.

Zum Besitz der Firmengruppe zählen außerdem das Ring-Hotel auf der Passhöhe, das Kurhaus Dr. Stühlinger (beide geschlossen), sowie das Sporthotel Semmering (in Betrieb). Das seit 2016 geschlossene Grandhotel Panhans wurde teilweise umgebaut und renoviert, allerdings nicht mehr eröffnet.