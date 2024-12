RTL am Semmering: Wer drängt sich in Abwesenheit von Shiffrin in den Vordergrund?

Seit 1995 empfängt die kleine Gemeinde an der Grenze zwischen Niederösterreich und der Steiermark die große Ski-Welt. Die Technikerinnen absolvieren mit einem Riesentorlauf am Samstag (10.00/13.00) und einem Slalom am Sonntag (10.30/13.30/alles live ORF1) die letzten beiden Rennen im Jahr 2024.

Warum zwei Rennen am Semmering?

Nein, das Skigebiet am „Zauberberg“ kann mit jenen im Westen Österreichs von der Größe her nicht mithalten. Doch der Vorteil liege in der Nähe zu Wien, sagt Herbert Mandl, der Alpinchef des ÖSV. „Für uns ist es extrem wichtig, auch im Osten Österreichs präsent zu sein und dort nicht nur den Skisport, sondern den Wintersport im Allgemeinen zu fördern. Die Voraussetzungen dafür sind am Semmering ideal.“ Etwa 15.000 Fans sollen kommen.