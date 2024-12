Ski-Star Mikaela Shiffrin könnte für die gesamte Saison ausfallen

Es ist weiterhin völlig offen, wann Ski-Star Mikaela Shiffrin in den Weltcup zurückkehrt. Ihre Verletzung in der Bauchgegend ist offenbar gravierender als angenommen. Die Amerikanerin deutete nach ihrem „kleinen Eingriff“ nun sogar an, in diesem Winter keine Rennen mehr zu bestreiten. „Ich denke, wenn alles perfekt gelaufen und die Drainage einfach entfernt worden wäre, wären wir ziemlich sicher gewesen, dass die Saison möglich ist“, sagte sie dem Portal skiracing.com. Will heißen: Bei anderem Heilungsverlauf wäre sie zuversichtlich gewesen, im Verlauf dieses Winters noch Rennen bestreiten zu können. „Es hängt einfach davon ab, wie ich mich in den nächsten Wochen und Monaten verbessere.“